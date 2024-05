Nuova partnership tra UYBA e Volley Cermenate

I Partners della società bustocca si espandono fino al comasco: Volley Cermenate è pronta a collaborare con la UYBA per espandere il bacino di utenza e la qualità di una società come Busto Arsizio.

Va aggiunto un posto al tavolo delle UYBA Partners per accogliere il nuovo graditissimo ospite. È stato siglato questa settimana l’accordo di collaborazione tra UYBA Busto Arsizio e Virtus Cermenate, una delle associazioni sportive di riferimento della pallavolo comasca.

I due club inizieranno così un cammino condiviso, col preciso scopo di favorire la promozione della pallavolo e, in particolare, fornire le migliori opportunità di crescita, sportiva ed educativa, a tutte le ragazze che si avvicineranno alla amata disciplina sportiva. Tutto ciò con l’intento di garantire loro un’esperienza di vita non legata esclusivamente al raggiungimento di un risultato ma che, al contrario, è forte dei valori di condivisione, rispetto e amicizia che sono l’essenza pura della pallavolo.

L’accordo tra Uyba Busto Arsizio e Virtus Cermenate prevede la costituzione di un ‘tavolo di lavoro’ composto dai rappresentanti dei due club, il cui obiettivo è quello di strutturare, in ogni dettaglio organizzativo e tecnico, attività sportive, sociali e ricreative, oltre ad eventi che possano creare interesse anche alle istituzioni e agli imprenditori operanti nel territorio.

“Portare la mission di Uyba nel territorio – sottolinea Mattia Moro, Direttore Generale – è uno dei capisaldi del progetto legato al coinvolgimento di società, com’è appunto la Virtus Cermenate, con le quali, in modo proattivo, proporre la pallavolo in ogni suo aspetto. Quello dei valori, innanzitutto, che riteniamo fondamentali per dare dei punti di riferimento certi a dirigenti, allenatori e giocatrici. Allo stesso modo, curare aspetti organizzativi e tecnici condivisi è uno dei punti di forza della partnership. Il percorso da compiere è quello che porta in direzione di un territorio che parte dall’Alto Milanese e che si estende sino al Basso Varesotto, dove Uyba con le società partner, ‘parli’ la stessa pallavolo”.

“Lo sviluppo della nostra attività – aggiunge Gianfranco Ruiu, presidente di Virtus Cermenate - doveva presupporre un impegno che ‘andasse oltre’ i confini di paese, motivo per cui l'accordo di collaborazione con UYBA è un grande passo che siamo felici di compiere e che ci permetterà di sviluppare ulteriormente il nostro grande lavoro sul settore giovanile. Un accordo che offre anche una grande visibilità a tutte le atlete che con noi avranno un’opportunità di crescita e sviluppo, per raggiungere le serie maggiori. Un accordo non solo sportivo ma anche tecnico e di sviluppo della nostra immagine e dell'immagine di UYBA in provincia di Como che, ci auguriamo, possa attirare non solo atleti, ma anche aziende che vorranno entrare insieme a noi, in rapporto con questa nuova realtà che oggi è nata. Siamo convinti che questa nostra trasformazione da società di "paese" a società con una visione più allargata, "di territorio", possa permetterci di essere "attrattivi" anche oltre i confini del nostro paese».

CONOSCIAMOLA MEGLIO

“Virtus Cermenate – spiega Matteo Morotti, responsabile della comunicazione – è stata fondata nel 1975 ed è una delle società pallavolistiche più antiche della provincia di Como. Quest’anno ha partecipato al campionato regionale di serie C femminile (3ª classificata), Prima Divisione (attualmente in corso, 1ª in classifica), Seconda Divisione e a i campionati giovanili nei gironi di eccellenza di Under 14, 16, 18, oltre che svolgere attività di Volley S3 e Under 12, per un totale di circa 120 atleti. Questo a dimostrazione della grande attenzione e serietà con la quale l'attività a livello giovanile viene costantemente portata avanti e per la quale da sempre siamo un punto di riferimento sul territorio”.

