Il Comune assume! Aperto il bando per un posto da istruttore

Una nuova opportuità per tutti: domanda entro il 10 giugno per quel 'posto fisso' che tanti ancora aspettano. Il titolo minimo richiesto è il diploma.

Il Comune di Robecchetto con Induno ha indetto concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Tecnico appartenente all’Area degli Istruttori da destinarsi all’Area 2 ‘Gestione del Territorio, Lavori Pubblici, Ambiente, SUAP’. Gli interessati devono presentare la domanda entro le ore 23.59 di lunedì 10 giugno esclusivamente mediante il portale InPA dei concorsi pubblici della Pubblica Amministrazione.



Il bando integrale sarà pubblicato sul Portale Unico per il Reclutamento ‘inPA’ disponibile all'indirizzo internet www.inpa.gov.it e sul sito web ufficiale del Comune www.comune.robecchetto-coninduno.mi.it.



Tra i requisiti specifici per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità di geometra, costruzioni ambiente e territorio, perito edile ed equipollenti, ovvero qualsiasi diploma di maturità purché accompagnato, quale titolo assorbente, da uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea, anche di primo livello, in architettura o ingegneria civile o edile, o titoli equipollenti. Altri requisiti: patente di guida di categoria B, in corso di validità; idoneità psico fisica specifica per lo svolgimento delle mansioni del profilo professionale richiesto; conoscenza della lingua inglese; conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche e delle applicazioni più diffuse.



La partecipazione al concorso è subordinata al versamento a favore del Comune di Robecchetto con Induno di 10,00 euro da effettuare tramite pagamento spontaneo sul sistema pagoPA – Servizio ‘Tassa di concorso’ sul sito comunale - Pagamenti Online - indicando nella causale l’esatta denominazione del concorso.



Per chiarimenti o ulteriori informazioni, gli interessati possono scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica comune [dot] robecchetto [at] postecert [dot] it oppure rivolgersi telefonicamente all’Ufficio Personale dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì, al numero 0331-875600 interno 6.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!