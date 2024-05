Il sindaco a scuola

"Caro sindaco, qual è la sua funzione?". Linda Colombo, prima cittadina di Bareggio, se lo è sentito chiedere dai bambini della scuola dell'infanzia di via Colombo di Cornaredo e lo ha spiegato loro nei dettagli.

"Caro sindaco, qual è la sua funzione?". Linda Colombo, prima cittadina di Bareggio, se lo è sentito chiedere dai bambini della scuola dell'infanzia di via Colombo di Cornaredo e lo ha spiegato loro nei dettagli. Una vera e propria lezione di educazione civica sul campo. "Ho incontrato gli alunni della scuola dell'infanzia di Cornaredo che mi hanno invitato perché sono curiosi di sapere cosa fa un sindaco". Un'iniziativa che fa il paio con un percorso didattico ben preciso scelto dalle maestre nel proporre ai piccoli la lettura del libro "La città dei fiori". Un libro che parla appunto di un sindaco. Peraltro, in una sezione dell'asilo, vi è persino un sindaco dei bambini. Colombo, dal canto suo, ha voluto ringraziare per l'invito che le è stato rivolto durante il quale le sono stati regalati un disegno e dei fiori.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!