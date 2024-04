Gisella Cozzo e Dj Maxwell: remake di 'Joy'

Esce venerdì 19 aprile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica Joy, (I feel good, I feel Fine) l’attesissimo singolo, remake di Gisella Cozzo, cantautrice e producer italo-australiana, ideato e prodotto con il noto Dj Maxwell per festeggiare il trentesimo anniversario della prima apparizione Tv di Joy.

Esce venerdì 19 aprile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica Joy, (I feel good, I feel Fine) l’attesissimo singolo, remake di Gisella Cozzo, cantautrice e producer italo-australiana, ideato e prodotto con il noto Dj Maxwell per festeggiare il trentesimo anniversario della prima apparizione Tv di Joy, celebre brano del famoso spot della “Coppa del Nonno” che accompagnava l’inizio di tante estati italiane.

Il remake di Joy (I feel good, I feel fine) è un remix, in puro stile Anni 90 caratterizzato da tratti radiofonici che ripercorrono le sonorità in voga, in quel periodo. Melodie ed arrangiamenti che ancora oggi riscuotono grande apprezzamento, anche tra il pubblico più giovane.

Il remake di Joy sarà accompagnato da un tour “Joy - 30th Anniversary Tour”.

