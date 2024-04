A passo di danza...

Un mezzo in comodato d'uso gratuito per le attività sociali per il progetto 'Noi con Voi' di Auser Volontariato Castano Primo Odv, in collaborazione con GMS Srl e con il patrocinio del Comune. E domenica 7 aprile, alle 11, in Villa Rusconi, ci sarà la cerimonia di consegna ufficiale del veicolo.