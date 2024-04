L'onorevole Paola Frassinetti a Sesto Calende

Visita a Sesto Calende dell’onorevole Paola Frassinetti, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Visita a Sesto Calende dell’onorevole Paola Frassinetti, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione e del Merito. L’occasione è stata propizia per un incontro con il sindaco Giovanni Buzzi.L’incontro ha avuto luogo dinanzi al cantiere del nascituro nuovo asilo Nido. Un progetto, dal valore di oltre 2,7 milioni di euro, realizzato in gran parte coi fondi del Pnrr che sostituirà il vecchio nido dopo più di 40 anni. Un progetto, la cui ideale posa della prima pietra è avvenuta lo scorso venerdì 15 marzo, con il quale si guarda al futuro della città e ai nuovi sestesi. Nell’occasione il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione e del Merito Onorevole Paola Frassinetti era accompagnato da Mario Boatto, candidato della coalizione di Centro Destra ‘SIAMO SESTESI’ alle elezioni amministrative del prossimo 8 e 9 giugno 2024, che ha espresso compiacimento verso un’opera che investe sul futuro dei bimbi. A margine il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione e del Merito ha avuto l’occasione di intrattenersi con Emanuela Melone, Dirigente Scolastica Istituto Comprensivo Ungaretti accompagnata per l’occasione dalla Vicaria Monica Giannullo, e con Mira Patrizia, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell’Istituto d’Istruzione Superiore Carlo Alberto Dalla Chiesa di Sesto Calende giunta insieme a Paola Vittoria Adorisio, vice preside dell’Istituto d’Istruzione Superiore Carlo Alberto Dalla Chiesa di Sesto Calende. L’onorevole Paola Frassinetti di è ripromessa di tornare a Sesto Calende per poter riservare una visita dedicata ai rispettivi plessi scolastici.

