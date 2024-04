Skate Park al centro dell'attenzione

La questione è arrivata anche tra i banchi della massima assise cittadina. Ma già prima, comunque, alcuni residenti di quella zona si erano attivati, da una parte con una serie di momenti di confronto e dall'altra pure con una raccolta firme. Skate Park, insomma, al centro delle attenzioni di chi vive appunto tra le vie Benedetto Croce, Forlanini e Gallarate.

La questione è arrivata anche tra i banchi della massima assise cittadina. Ma già prima, comunque, alcuni residenti di quella zona si erano attivati, da una parte con una serie di momenti di confronto e dall'altra pure con una raccolta firme. Skate Park, insomma, al centro delle attenzioni di chi vive appunto tra le vie Benedetto Croce, Forlanini e Gallarate. "Ci teniamo a precisare che nessuno è contro alla creazione di spazi dove i nostri ragazzi e pià in generale la popolazione abbia modo di incontrarsi, stare assieme e trascorrere qualche ora di relax e divertimento - spiegano - Ciò che stiamo chiedendo all'Amministrazione comunale è che l'area sia strutturata con delle regole e delle indicazioni precise, affinché venga salvaguardata la tranquillità di quanti abitano in questa zona di Castano". Più nello specifico, le richieste vertono su quattro punti principali: regolamentazione degli orari, quindi norme per una civile convivenza, videosorveglianza e, infine, barriere insonorizzate. "Ogni giorno, infatti, qui ci sono gruppi di ragazzi che vanno e vengono a qualsiasi ora - concludono - E potete ben capire la situazione che si viene a creare, con schiamazzi e quant'altro. Per questo, ci siamo attivati per far sì che si trovi una soluzione alle problematiche che stiamo riscontrando. Senza dimenticare, cosa importante, che con delle disposizioni precise, ne gioverebbero tutti, anche dal punto di vista della sicurezza degli stessi fruitori dello Skate Park".

