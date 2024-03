Autismo: sportello informativo in ospedale

In occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo che ricorre martedì 2 aprile è stato attivato uno speciale sportello informativo ad accesso libero, presso i poliambulatori dell’ospedale di Busto Arsizio.

ASST Valle Olona si occupa di autismo ormai da molti anni presso le NPIA aziendali. Nel 2022, in esecuzione delle disposizioni regionali in materia di autismo, tra cui la DGR n. XI/5415 del 25 ottobre 2021″Piano Operativo Regionale Autismo (P.O.A.)”, è stata costituita un’apposita struttura semplice dipartimentale che si occupa esclusivamente di “Autismo nel ciclo di vita”: una struttura che pone la persona con Disturbo dello Spettro Autistico (ASD) e la sua famiglia al centro di ogni decisione lungo l’intero arco della vita. In occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo che ricorre martedì 2 aprile è stato attivato uno speciale sportello informativo ad accesso libero, presso i poliambulatori dell’ospedale di Busto Arsizio (poliambulatorio n. 13 e 13/A) dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 16.30. L’equipe multidisciplinare che si occupa di autismo sarà a disposizione delle famiglie, degli operatori sociali e scolastici e in generale di tutti coloro i quali desiderino avere informazioni sull’autismo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!