Arluno: il 2 aprile campagna di prevenzione dei tumori della pelle con analisi dei nevi (nei) gratuita.

I dati dell’Istituto Superiore di Sanità parlano chiaro: considerate fino a pochi anni or sono neoplasie rare, i tumori della pelle, il nostro organo più esteso, mostrano oggi una incidenza in crescita costante in tutto il mondo e numerosi studi suggeriscono che essa sia addirittura raddoppiata negli ultimi 10 anni.

La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate si affianca ai Comuni e all’associazione Salute Donna di Magenta in questa lotta, tramite il suo braccio operativo Ccr Insime Ets, che gestisce anche la mutua sanitaria dei soci della banca.

Il prossimo appuntamento è fissato ad Arluno il 2 aprile presso il poliambulatorio di via S. Isaia, nella frazione di Rogorotto dalle 13 alle 16.30. Si tratta del primo appuntamento dell’anno in città. E’ riservato ai soli residenti di Arluno.

“La prevenzione è fondamentale per intervenire presto, in modo da non far progredire la malattia”, spiega Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. “Ai primi stadi si può intervenire in modo semplice e risolutivo ed eliminare il problema. Come banca ci impegniamo da sempre per il benessere dei territori dove operiamo e questo e questo è uno solo dei modi concreti che abbiamo. Noi non stacchiamo cedole per i soci, reinvestiamo gli utili sul territorio per farlo crescere e questo è solo uno dei modi”.

A livello mondiale, si stima che nell’ultimo decennio il melanoma cutaneo abbia raggiunto i 100.000 nuovi casi l’anno: un aumento di circa il 15% rispetto al decennio precedente, certifica l’Istituto Superiore di Sanità. In Italia la stima dei melanomi, e dei decessi ad essi attribuiti, è tuttora approssimativa: si aggira attorno a 7.000 casi l’anno.

“L’attività di prevenzione, che come comune facciamo da diversi anni, ha un grande riscontro tra i nostri cittadini”, spiega il vice sindaco di Arluno, Adriana Carnazzola, assessore alle politiche scolastiche ed educative, pari opportunità ed attività sportive. “C’è una risposta altissima nella popolazione. Ora che collaboriamo anche con la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, speriamo di poter ampliare le date rispetto agli anni precedenti. Visti i problemi della sanità attuali questa prevenzione è ancora più ricercata. Non è solo un proverbio prevenire è meglio che curare, è una realtà. E ‘maturato davvero il desiderio di prevenire. La sensibilizzazione che si è maturata in questi anni sta dando dei risultati. Le due cose si spengono una con l’altra.

Noi collaboriamo con Salute Donna, che ora è diventato anche salute Uomo, da diversi anni e abbiamo un ottimo rapporto anche con la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e con il suo braccio operativo, Ccr Insieme Ets. Continuiamo questa collaborazione a favore di tutta la popolazione”.

“Il programma di prevenzione oncologica nei comuni dove sono presenti le nostre filiali continuerà nel corso di tutto l’anno, conclude Maria Carla Ceriotti, presidente di Ccr Insieme Ets.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!