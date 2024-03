Uno spettacolo di Claudio Morici in collaborazione con Ubiliber all’interno della programmazione realizzata da BAM – Biblioteca degli Alberi Milano dedicata all’inaugurazione del Mandala Lab @BAM.

A chi non è mai capitato di vivere una “giornata no”, in cui tutto sembra andare storto? Eppure anche le situazioni apparentemente più drammatiche possono celare risvolti inaspettati, tragicomici, e insegnamenti utili: lo sa bene Ajahn Brahm, studioso di fisica teorica dell’Università di Cambridge e monaco buddhista, che di questo genere di disavventure ha realizzato raccolte come Una camionata di merda, Raddrizzare la luna storta e Prendi il karma e scappa - quest’ultimo in uscita venerdì 5 aprile - pubblicati in Italia da Ubiliber, la casa editrice dell’Unione Buddhista Italiana.

Sabato 6 aprile, alle 19, BAM - Biblioteca degli Alberi Milano presenterà “Soddisfatti o illuminati. 10 racconti che ti raddrizzano la luna”, spettacolo in collaborazione con Ubiliber, ideato da Claudio Morici con la partecipazione dell’attrice Ippolita Baldini e le musiche di MATITA, ensemble in cui l’atto del disegnare si trasforma in un gesto ritmico, visivo e sonoro, che conduce e dà forma e struttura alla musica. Dieci brevi storie Zen applicate alle avventure e disavventure quotidiane, che con una giusta dose di ironia possono farci realizzare come anche un imprevisto come perdere le chiavi di casa possa aprire a straordinarie prospettive di vita. Storie comiche e kōan (parabole sull'incontro tra un maestro e il suo discepolo nel quale viene rivelata la natura ultima della realtà) che inducono ad attivare il pensiero laterale, a realizzare che c’è un punto di vista fino a quel momento non considerato e che all’improvviso sembra l’unico sensato. Le letture saranno tratte in parte dai testi di Ajahn Brahm e in parte dalla raccolta inedita Alexo di Claudio Morici, brevi dialoghi tra l’autore e un sedicente assistente vocale di nome “Alexo”.

“Soddisfatti o illuminati. 10 racconti che ti raddrizzano la luna” si terrà all’interno del programma realizzato in occasione dell’inaugurazione del Mandala Lab @BAM, installazione itinerante ideata dal Rubin Museum of Art di New Yok che dopo New York, Bilbao e Londra giunge anche sui prati della Biblioteca degli Alberi a partire dal 24 marzo, a Milano, e che intende offrire gratuitamente a tutte e a tutti uno spazio esperienziale per esplorare e provare a trasformare le emozioni difficili, come orgoglio, attaccamento, invidia, rabbia e ignoranza, in saggezza.

L’evento è gratuito con registrazione obbligatoria al link: https://eventi.volvocaritalia.com/bamoff-talk-soddisfatti-o-illuminati. Per maggiori informazioni: https://bam.milano.it/eventi/bam-talk-zen-pop/

