Diabolik a Cadorna

Ferrovie Nord celebra il mito di Diabolik con una mostra alla stazione Cadorna di Milano e con la pubblicazione di un fumetto speciale che vede il celebre personaggio, creato nel 1962 dall’editrice Angela Giussani, protagonista di una storia ambientata proprio nel famoso snodo ferroviario del capoluogo lombardo.

Una scelta non casuale dettata dal fatto che la nascita di Diabolik è legata a doppio filo alla storia delle Ferrovie Nord e in particolare alla stazione di Milano Cadorna. Proprio dall’osservazione dei pendolari che salivano e scendevano dal treno, Angela Giussani prese infatti spunto per creare un fumetto tascabile per adulti da leggere nel tragitto per arrivare nel centro di Milano dalle città e dai paesi lombardi serviti dalle linee delle Ferrovie Nord.

La mostra terminerà il 24 aprile. Sarà inoltre possibile ricevere la propria copia gratuita dell’albo speciale ‘Diabolik e il segreto di Cadorna’ (disponibile fino a esaurimento).

Per accedere agli spazi dedicati alle due iniziative, alla stazione Cadorna, è necessario effettuare una prenotazione online a questo link: https://tinyurl.com/83mkre4f. La mostra è aperta dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 19. Negli stessi orari sarà possibile ritirare la pubblicazione.

