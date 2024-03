Le strade sono tirate a lucido, i palchi e le strutture sono ormai pronte, i corridori sono in arrivo. Ormai il territorio a nord di Varese, in particolare la zona che guarda al Lago Maggiore, è pronta ad ospitare domenica 17 marzo il 25° trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio e l'11° Piccolo trofeo Binda – Valli del Verbano le gare di riferimento della prima parte della stazione femminile in Italia e nel mondo.

Le strade sono tirate a lucido, i palchi e le strutture sono ormai pronte, i corridori sono in arrivo. Ormai il territorio a nord di Varese, in particolare la zona che guarda al Lago Maggiore, è pronta ad ospitare domenica 17 marzo il 25° trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio e l'11° Piccolo trofeo Binda – Valli del Verbano le gare di riferimento della prima parte della stazione femminile in Italia e nel mondo: "Il Trofeo Binda celebra 25 anni di tradizione all'insegna della passione per il ciclismo e dell'esaltazione della storia che lo caratterizza - sottolinea Giovanni Malago', presidente del CONI nel suo messaggio di saluto - Un grande appuntamento che, oltre alla città di Cittiglio che ne rappresenta il cuore nevralgico, coinvolge oltre 26 comuni diffondendo l'immagine più bella della disciplina come espressione dell'eccellenza del movimento femminile e della vocazione sportiva dei territori interessati". Il presidente Malagò aggiunge poi: "L'edizione annuale si pone anche come importante anteprima in vista dei Giochi di Parigi 2024, per testare il livello di competitività delle partecipanti e avere un quadro d'insieme attendibile sotto il profilo dei riscontri agonistici, fondamentali ai fini dell'avvicinamento alla competizione olimpica. Sono sicuro che verrà scritta un'altra pagina importante da custodire negli annali, simbolo della bellezza del ciclismo. L'occasione mi consente di indirizzare un sentito incoraggiamento a tutte le atlete in gara, certo che sapranno onorare il proscenio con la loro voglia di lasciare il segno, regalando emozioni e spettacolo a tutti gli appassionati". Al via domenica ci saranno quasi tutte le migliori atlete al mondo. Intanto la Rai ha ufficializzato la presa diretta della gara elite che andrà in onda, su Raisport, dalle 14.20 alle 16. La gara sarà diffusa anche da Eurosport e Discovery+.

