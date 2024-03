Secondo le più recenti statistiche, non solo l’età media della popolazione è sempre più alta (a Busto Arsizio gli over 65 sono 22.000), ma sono in aumento anche le malattie neurologiche che affliggono gli anziani, con grandi ripercussioni sulla vita delle famiglie e dei caregiver.

Secondo le più recenti statistiche, non solo l’età media della popolazione è sempre più alta (a Busto Arsizio gli over 65 sono 22.000), ma sono in aumento anche le malattie neurologiche che affliggono gli anziani, con grandi ripercussioni sulla vita delle famiglie e dei caregiver. E' fondamentale, quindi, poter contare su una rete di supporto sia per la persona affetta da demenza (in provincia sono quasi 18.000), sia per coloro che se ne prendono cura. Ecco, allora, il progetto Alzheimer Café Accorsi che, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, offre una serie di iniziative gratuite per i caregiver, utili ad alleggerire la fatica che si trovano a dover affrontare nel quotidiano. Si tratta di appuntamenti settimanali che si svolgono in Casa di Corte Nuova (Alisei Cooperativa Sociale Onlus) in viale della Repubblica, 44, su vari temi: dalle terapie non farmacologiche (musicoterapia e arteterapia) al sostegno psicologico, dagli aspetti amministrativi, fino a un percorso di yoga e meditazione per imparare a gestire l’ansia. Alzheimer Cafè Accorsi è anche sui social (Facebook e Instagram) con contenuti sui temi della cura e della demenza con informazioni pratiche e teoriche che possono contribuire a dare una mano.

