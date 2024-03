Festa della Donna al Belvedere

Venerdì 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, Palazzo Lombardia apre il Belvedere al 39° piano a tutti coloro che vogliono ammirare la città di Milano dall'alto con un panorama unico. Sarà possibile godere di questa vista mozzafiato dalle 18 alle 22 con prenotazione obbligatoria al link http://reglomb.it/7qvp50QMHVb.

