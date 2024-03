Concorso per il logo della Polizia locale

L'Amministrazione comunale di Busto Arsizio ha indetto un concorso di idee tra gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e le associazioni del territorio per la creazione del logo del corpo di Polizia locale.

L'Amministrazione comunale di Busto Arsizio ha indetto un concorso di idee tra gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e le associazioni del territorio per la creazione del logo del corpo di Polizia locale. Il progetto grafico dovrà essere in grado di sintetizzare e comunicare il significato dell'attività della Polizia Locale con riferimento alla specificità del territorio comunale. I concorrenti dovranno far pervenire i propri elaborati entro il 29 marzo, l’esito del concorso sarà comunicato il 26 maggio in occasione della festa del corpo di Polizia locale, momento in cui verranno premiati i concorrenti e presentati i loghi dei partecipanti nonché quello vincitore del concorso di idee.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!