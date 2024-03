Una nuova sezione della GdF

Una nuova sezione dedicata alla Guardia di Finanza. Sarà inaugurata il prossimo 9 marzo, alle 10, a Volandia (padiglione Ala Rotante), il Parco e Museo del Volo accanto all'aeroporto di Malpensa. E per l'occasione, accanto al presidente Marco Reguzzoni, allo staff ed ai volontari dell'importante struttura del territorio, ecco anche il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!