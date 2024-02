Enrico che dipinge animali

Matita, pennelli e colori, ecco che Enrico Brugnoni, partendo da una foto, trasforma i vostri “amici a quattro zampe”, ma non solo, in veri e propri dipinti.

Quando si dice “animali da copertina”, o meglio in questo caso “su tela o foglio di carta...”. Sì, perché matita, pennelli e colori, ecco che Enrico Brugnoni, partendo da una foto, trasforma i vostri “amici a quattro zampe”, ma non solo, in veri e propri dipinti. "La passione è nata per caso, dopo aver regalato a mia figlia un kit per dipingere - racconta - E' partito tutto da lì, all'inizio con i paesaggi, poi su richiesta di alcune persone che mi chiedevano appunto se eventualmente sapessi realizzare anche i loro animali, mi sono detto... perché non provare. Così ho cominciato e, un po' alla volta, ne ho dipinti diversi". Bellissimi capolavori, insomma, di creatività, fantasia e soprattutto cura dei particolari. Una passione, allora, nata qualche anno fa e che nel tempo l’ha portato a realizzare tante opere. "Ho fatto praticamente di tutto - ricorda Enrico - Cani e gatti, in particolare, però pure uccelli, rettili, un coccodrillo, ecc... Per ogni opera, diciamo che la difficoltà maggiore sta principalmente nel riprodurre certe ombre e sfumature del pelo. Insomma, i dettagli a volte sono complessi da ricreare, ma comunque non impossibili". E ogni volta, allora, è sempre una grande emozione, ovviamente accompagnata ad una grande concentrazione e attenzione ai singoli dettagli, per rispondere alle diverse richieste che gli arrivano. "La gente mi contatta e mi manda la foto con il o i suoi animali e da qui parto per dare forma alla tela - conclude".

ENRICO E I 'SUOI' ANIMALI DIPINTI



