Olimpiadi 2026: Tina e Milo in Regione

Tina e Milo, le mascotte dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, hanno concluso a Milano il viaggio attraverso i luoghi che ospiteranno i Giochi Invernali.

Tina e Milo, le mascotte dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, hanno concluso a Milano il viaggio attraverso i luoghi che ospiteranno i Giochi Invernali. Ad attendere i due simpatici ermellini, in Piazza Città di Lombardia, sede della Regione, il presidente Attilio Fontana, il presidente del Consiglio regionale, Federico Romani e l'assessore alla Casa e Housing Sociale, Paolo Franco."Abbiamo celebrato recentemente i due anni dall'inizio delle Olimpiadi - ha detto Fontana - e la presenza delle mascotte oggi nella piazza della sede della Regione ci fa entrare sempre più nell'atmosfera dei giochi". "La macchina organizzativa della Lombardia sta procedendo regolarmente, così come le opere pubbliche di nostra competenza. Ad oggi non risulta alcuna problematica" ha concluso il governatore.

