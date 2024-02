I giovani e il futuro del T(h)ree Park

A Inveruno c’è una nuova area verde in Via Modigliani, nella zona industriale: è il T(h)ree Park, una ricchezza da valorizzare e un bene di cui prendersi cura come collettività.

A Inveruno c’è una nuova area verde in Via Modigliani, nella zona industriale: è il T(h)ree Park, una ricchezza da valorizzare e un bene di cui prendersi cura come collettività. Per questo, il Comune di Inveruno ha avviato un percorso di consultazione e coinvolgimento della cittadinanza per riflettere sull’utilizzo degli spazi pubblici in generale e poi concentrarsi sul T(h)ree park. Ragion per cui si è tenuta una serata appositamente con la cittadinanza, durante la quale si è restituita l'indagine svolta attraverso un questionario online: “Hanno risposto 105 persone, la maggior parte bambini e ragazzi tra i 10 e i 14 anni e persone tra i 30 e i 70 anni – commenta Nicoletta Saveri, vicesindaco - È emerso che il parco è molto apprezzato e frequentato soprattutto da bambini e ragazzi ma non solo: dalla restituzione del lavoro svolto con le classi quinte della primaria e con le classi terze delle medie, con il CCR e con un gruppo informale di ragazzi abbiamo riflettuto sul significato dell’aver cura di uno spazio pubblico”. Tra le varie risposte date, è emerso che uno spazio pubblico è bello quando è rispettato, è pulito, ha dei servizi per tutti, si rispettano le regole, è un luogo di gentilezza. “Per questo, insieme ai ragazzi abbiamo creato e condiviso una sorta di regolamento che i ragazzi hanno individuato – aggiunge Saveri - Si tratta di circa 8 comportamenti da rispettare per frequentare al meglio il parco. Queste otto frasi saranno collocate su dei cartelli distribuiti nell'area verde, così da essere consultate e rispettate da tutti. Si tratta di un processo nuovo (perché mai fatto) che ha lo scopo di sviluppare dal basso comportamenti virtuosi e rispettosi degli spazi pubblici. Se in prima persona contribuisco alla stesura di una “regola”, sarò più portato a rispettarla proprio perché l'ho condivisa”.

