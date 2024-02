Casa di Comunità: l'ambulatorio di ginecologia e ostetricia

Attivo da lunedì 19 febbraio l’ambulatorio di Ginecologia e Ostetricia guidato dalla dottoressa Alessandra Macchi, presente presso la Casa di Comunità di Cassano Magnago tre giorni alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle 8.30 alle 16.30.

Attivo da lunedì 19 febbraio l’ambulatorio di Ginecologia e Ostetricia guidato dalla dottoressa Alessandra Macchi, presente presso la Casa di Comunità di Cassano Magnago tre giorni alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle 8.30 alle 16.30. Un servizio aggiuntivo, che migliora ulteriormente la medicina di prossimità, fortemente voluto dalla Direzione Strategica di ASST Valle Olona e che permette il contestuale rafforzamento della presenza delle Ostetriche di Famiglia presso le Case di Comunità. L’obiettivo è quello di migliorare la rete assistenziale andando a soddisfare i bisogni ostetrico-ginecologici e di dare piena attuazione alle progettualità legate all’Home Visiting, oltre ad una sempre maggiore integrazione dei servizi erogati sia a livello territoriale che ospedaliero. Le principali prestazioni ambulatoriali saranno dunque decentrate in loco, o favorite dalla mobilità del personale. “Il progetto che nasce è l’espressione naturale della medicina di prossimità che sarà lo strumento fondamentale della grande riforma iniziata con la Legge n.21/22. Proprio al fine di evitare che i cittadini debbano recarsi presso strutture ospedaliere per problematiche di media e bassa complessità, è l’ASST che si muove verso i cittadini portando servizi e tecnologia. Ancora una volta il territorio di ASST Valle Olona diventa laboratorio per testare progetti, modalità e forme innovative che potranno essere applicate in futuro ad altri e molteplici ambiti” evidenzia il Direttore Socio Sanitario John Tremamondo.

È un passo importante verso la creazione di un servizio unitario, una vera rete clinica in grado di sviluppare perifericamente sul territorio una medicina di prossimità, riservando al presidio ospedaliero solo le prestazioni specialistiche più approfondite, i parti, gli interventi chirurgici. “L’apertura di questo ambulatorio ci consentirà di smaltire le richieste, abbattere le liste d’attesa, facilitare l’accesso alle prestazioni e, soprattutto, garantire quella continuità che i pazienti meritano”, sottolinea la Dottoressa Alessandra Macchi, Responsabile dell’Ambulatorio di Ginecologia e Ostetricia, “La nostra Casa di Comunità attualmente ha in carico più di 100 pazienti che necessitano di sottoporsi a prima visita ginecologica o ad eventuali ulteriori accertamenti erogabili anche ambulatorialmente come, per esempio, piccole patologie quali fibromi, alterazioni del ciclo mestruale, sintomatologia post-menopausa. Questa apertura è, quindi, un fattore estremamente positivo ed è stata accolta positivamente dalla popolazione”. Risultati tangibili delle novità che interessano la Casa di Comunità di Cassano Magnago, ma che presto saranno estese anche alle altre, sono la rivalorizzazione del territorio, che diventa così il primo punto di erogazione dei servizi in prossimità dei domicili dei cittadini, la promozione del presidio ospedaliero le cui aree specialistiche vengono implementate in funzione del territorio e la realizzazione di una rete clinica organizzata, tramite i modelli HUB/Spoke, ospedale/territorio, che consente ai cittadini di ottenere, in tempi stretti, gli appuntamenti per le prestazioni di completamento di cui necessitano.

