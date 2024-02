Il centro sociale, in collaborazione con ACLI circolo di Cuggiono allestisce presso la propria sede la mostra “Il Grido della Terra”.

Il centro sociale, in collaborazione con ACLI circolo di Cuggiono allestisce presso la propria sede la mostra “Il Grido della Terra”. Un’esposizione fotografica per conoscere l’enciclica “Laudato Si” di Papa Francesco in 12 pannelli a colori. Attraverso le parole di Papa Francesco, immagini suggestive, esempi ed attualizzazioni, la mostra avvicina i visitatori alle buone pratiche per adottare nuovi stili di vita e migliorare la cura della casa comune. Inaugurazione sabato 9 marzo alle 10, con piccolo rinfresco. La mostra proseguirà nel pomeriggio dalle 14 alle 17.30 e domenica 10 marzo dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17.30.

