La nuova mostra “Armonia in Movimento” del fotografo Ferdinando Cunsolo ha aperto lo scorso 10 febbraio a Rho in Villa Burba nella sala delle colonne. Le opere fotografiche saranno esposte fino al 28 febbraio per ammirare la prima mostra tematica dedicata al mondo della danza e soprattutto alle ballerine di danza classica.

“Armonia in Movimento” è dedicata alla Bellezza e alla Grazia delle ballerine di danza classica e attraverso una selezione accurata di immagini vuole mostrare come l'eleganza e la forza si combinino in un'unica armoniosa espressione nell'arte della danza.

La mostra è organizzata in base ad un tema principale ovvero come la danza riesca a mostrare lo sforzo e la fatica dietro la creazione della bellezza. In questa mostra si possono ammirare le ballerine immortalate in pose tipiche della danza classica, lo spazio espositivo mette in luce l’unicità, la determinazione e la sensibilità delle ballerine confermando che la combinazione di forza e grazia può creare un armonia sorprendente.

La danza è una forma d'arte che richiede una grande abilità tecnica e una forte presenza scenica, le ballerine di danza classica sono considerate tra le più eleganti e graziose del mondo dello spettacolo. La mostra si propone di sensibilizzare il pubblico sulla danza classica, celebrando le ballerine che dedicano la loro vita a questa forma d’arte e servendo da fonte d’ispirazione per le nuove generazioni.

Le pose di danza eseguite dai danzatori coinvolti sia singolarmente che in coppia permettono di ammirare l’unione di due arti come la fotografia e la danza.

Il Progetto “Armonia in Movimento” nasce con l’incontro dei primi ballerini della scala Martina Arduino e Marco Agostino nella primavera del 2020, da lì in avanti la collaborazione con diversi artisti ha reso possibile la realizzazione di una raccolta di oltre 1200 scatti dalla quale sono state selezionate le oltre 50 immagini in mostra.

Ferdinando Cunsolo è nato in Calabria, a Cardinale. Si trasferisce a Milano con la famiglia, alla fine degli anni 60. Porta in sé da sempre un’inesauribile passione per la fotografia, che sviluppa in un percorso del tutto personale, da quando scopre il fascino della danza.

“Armonia in Movimento” è promossa dall’Assessorato alla Cultura della Città di Rho con la collaborazione del Comune di Rho, il Patrocinio del Comune di Pogliano Milanese e in collaborazione con l’Associazione Flangini.

La mostra sarà visitabile fino al 28 febbraio da martedì a venerdì dalle 15.30 alle 19.30 sabato e domenica e festivi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. L’ingresso è gratuito.

