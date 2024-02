La presentazione del Trofeo Binda e del Piccolo Binda

Pedala veloce l’organizzazione del venticinquesimo trofeo Alfredo Binda - Comune di Cittiglio, gara del calendario World Tour donne elite e dell’undicesimo Piccolo Trofeo Binda – Valli del Verbano, appuntamento della Coppa delle Nazioni donne junior in programma domenica 17 marzo con partenza da Maccagno con Pino e Veddasca e arrivo a Cittiglio, in provincia di Varese.

Pedala veloce l’organizzazione del venticinquesimo trofeo Alfredo Binda - Comune di Cittiglio, gara del calendario World Tour donne elite e dell’undicesimo Piccolo Trofeo Binda – Valli del Verbano, appuntamento della Coppa delle Nazioni donne junior in programma domenica 17 marzo con partenza da Maccagno con Pino e Veddasca e arrivo a Cittiglio, in provincia di Varese.

Sabato 17 febbraio, alle 18.30, a Varese, alla Camera di Commercio, la Cycling Sport Promotion presenterà tutti i dettagli delle due gare, l’elenco delle squadre e delle nazioni presenti, le novità del percorso, il programma di iniziative ed eventi collaterali, i progetti legati all'ambiente, all'alimentazione dei ragazzi e all'educazione stradale.

Il territorio aspetta con entusiasmo l'appuntamento con il trofeo Binda: “Il ciclismo qui è di casa, e le strade e le piste ciclopedonali che attraversano il nostro territorio lo testimoniano – sottolinea Marco Magrini, presidente della Provincia -. Varese, da sempre terra di appassionati delle due ruote, accoglie questa competizione con la consueta determinazione, confermandosi destinazione ideale per gli amanti delle due ruote. Stiamo sviluppando dei progetti a livello provinciale che coniughino sport, cultura e turismo per valorizzare appieno il nostro territorio e per proiettare la nostra provincia sulla scena internazionale come una destinazione capace di offrire momenti interessanti per praticare sport e favorire il turismo culturale e sportivo. Ringrazio dunque Mario Minervino e tutti i suoi collaboratori e volontari per l'impegno, le risorse e la professionalità dedicati all'organizzazione dell’evento”.

Non da meno è l’augurio di Simone Castoldi, presidente della Comunità Montana Valli del Verbano: “E’ con grande piacere e soddisfazione che porgo i saluti della Comunità Montana Valli del Verbano alle atlete ed a tutti coloro che, a partire dal Presidente della Cycling Sport Promotion ASD, Mario Minervino, anche quest’anno hanno realizzato questo grande evento sportivo che porta il bellissimo territorio della Comunità Montana alla conoscenza del grande pubblico. Due grandi gare, che si svolgono nel nostro magnifico territorio tra salite e veloci tratti di pianura. Un percorso in cui ogni atleta potrà mettere in luce il meglio di sé”

Anche Mauro Vitiello, Presidente della Camera di Commercio di Varese, pone l’attenzione sul territorio: “Il Trofeo Binda si conferma gara di rilievo internazionale che abbina all’alto profilo tecnico la promozione territoriale: grazie alla diretta televisiva, questa gara - organizzata nel nome di uno dei più grandi campioni dello sport della due ruote a pedali - diventa anche uno straordinario “catalizzatore d’attenzione” verso le nostre bellezze ambientali e artistiche. Un passaggio importante che garantisce forza propulsiva al progetto #varesedoyoubike che vuole valorizzare Varese e l’intera provincia quale luogo ideale per vivere appieno un’esperienza cicloturistica di qualità”.

Alla serata di gala, sabato 17 febbraio parteciperà Sofia Bertizzolo (UAE Team ADQ) già campionessa europea e italiana, vincitrice di parecchie gare “classiche” tra cui il “Piccolo trofeo Binda” nel 2015.

