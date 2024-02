Tarlisu, Bumbasina e Fudreta: la consegna delle chiavi

Con la consegna simbolica delle chiavi alle maschere della città, il Tarlisu (Antonio Tosi), la Bumbasina (Paola Crespi al debutto nei panni della maschera) e la Fudreta (Monica Colombo), ha preso il via il Carnevale bustese.

Con la consegna simbolica delle chiavi alle maschere della città, il Tarlisu (Antonio Tosi), la Bumbasina (Paola Crespi al debutto nei panni della maschera) e la Fudreta (Monica Colombo), ha preso il via il Carnevale bustese. Per tutta settimana il Tarlisu sarà il “sindaco”di Busto: come sempre, nel discorso di “insediamento”, pronunciato rigorosamente in bustocco, la maschera non ha perso l’occasione di punzecchiare il sindaco Emanuele Antonelli e l’Amministrazione (presenti la vicesindaco Manuela Maffioli, gli assessori Daniela Cinzia Cerana e Salvatore Loschiavo) sui temi più caldi dell’agenda politica. “Devo lavorare tutto l’anno per rimediare ai disastri che il Tarlisu compie nella settimana in cui è a capo della città - la risposta scherzosa del sindaco -

Questo è l’ultimo anno che gliele consegno”.

