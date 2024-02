Lo spostamento del mercato in un’area di Vittuone più visibile e di passaggio è quasi realtà. Nei giorni scorsi è stato presentato dal tecnico incaricato lo studio di fattibilità per l’insediamento della nuova area mercato.

Lo spostamento del mercato in un’area di Vittuone più visibile e di passaggio è quasi realtà. Nei giorni scorsi è stato presentato dal tecnico incaricato lo studio di fattibilità per l’insediamento della nuova area mercato: le bancarelle attualmente ospitate il giovedì in piazza Don Sironi saranno presto spostate nell’area antistante il cimitero, tra la via Milano e via per Cisliano. Al momento, le piazzole previste e destinate ai commercianti ambulanti nell’area parcheggio saranno una decina, sette di dimensioni 9 metri per 5 e tre di dimensioni più ampie, 11 metri per 5, più altre due piazzole ricavabili al centro all’occorrenza. Si auspica che un aumento degli ambulanti richieda un’ulteriore espansione con altre piazzole che potrebbero trovare spazio nel parcheggio. Nel caso di ulteriori espansioni, si potrà realizzare il raddoppio nello spazio di fronte alla Rsa “Il Gelso”. Nel progetto è prevista la realizzazione di servizi igienici in fregio all’ufficio del custode del cimitero, ma con accesso diretto dal parcheggio. Sarà realizzato anche un piccolo locale deposito. È prevista, inoltre, la realizzazione di un passaggio pedonale da realizzare sulla via Milano, in direzione dell’accesso del cimitero. Il parcheggio manterrà la sua funzione con circa 35 posti (il giovedì mattina: nelle altre giornate il parcheggio sarà a completa disposizione delle auto). L’Amministrazione comunale, quindi, sta per raggiungere un altro traguardo. Infatti lo spostamento era stato tentato da un decennio, quando si pensava di riportare le bancarelle in centro paese. Tuttavia la piazza e le vie centrali di Vittuone non sono attrezzate, né attrezzabili, per ospitare il mercato e i costi per lo spostamento sarebbero stati ingenti. "L’area individuata, invece, consente lo spostamento con una spesa contenuta. Le motivazioni che sostengono la scelta si basano sulla maggiore visibilità dell’area e sull’accessibilità. Il parcheggio del cimitero, infatti, si trova tra due fermate dell’autobus (al Palo e al Samàl), in una zona molto frequentata per la presenza della Rsa, del parco Lincoln e del cimitero, non lontano dalle scuole e con un notevole passaggio di auto, sia sulla via Milano, sia sulla SS 11. La visibilità e la disponibilità di parcheggi sono gli elementi che potrebbero attirare nuovi utenti, perché raggiungano la zona anche da fuori paese, e che uniti a chi raggiunge i luoghi già citati, potranno incrementare i passaggi rendendo attrattivo il mercato di Vittuone per potenziali nuovi ambulanti. Infine, un’altra ipotesi al vaglio dell’Amministrazione è quella di riaprire il vecchio bar della Sportiva, con accesso diretto dalla via Milano, proprio di fronte al mercato. E per favorire l’affluenza di nuovi “spuntisti” l’Amministrazione valuta l’opportunità di azzerare la tassa di occupazione del suolo pubblico. Per anni lo spostamento del mercato è stato una richiesta di molti, ora sta per diventare finalmente realtà, che potrebbe vedere la luce entro l’anno. Un passo dietro l’altro nella direzione di far vivere il nostro paese".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!