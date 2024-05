"Sala non ha più i numeri"

"Questo è un segnale chiaro di come il sindaco metropolitano Giuseppe Sala non abbia più i numeri e del fatto che neanche il centrosinistra lo sostenga più". Non tarda ad arrivare il commento di Linda Colombo, sindaco di Bareggio, al termine della Conferenza Metropolitana in cui è stato presentato ai sindaci il rendiconto, poi approvato dal Consiglio Metropolitano.

“Oggi, soltanto grazie al senso di responsabilità dei sindaci del centrodestra, è stato approvato il rendiconto di Città Metropolitana. Pur avendo votato contro, infatti, il centrodestra ha consentito di avere il numero legale in quanto alcuni nostri colleghi di centrosinistra non si sono neppure presentati. Questo è un segnale chiaro di come il sindaco metropolitano Giuseppe Sala non abbia più i numeri e del fatto che neanche il centrosinistra lo sostenga più. Nonostante questo, però, continua ad andare avanti”. Così Linda Colombo, sindaco di Bareggio, al termine della Conferenza Metropolitana in cui è stato presentato ai sindaci il rendiconto, poi approvato dal Consiglio Metropolitano. “Stupisce anche che, mentre un tema come il rendiconto viene mandato subito in votazione – aggiunge il sindaco Colombo – per il nuovo statuto del Parco Sud la sinistra tergiversa il più possibile e ritarda l’avanzamento della procedura. Per quale motivo? Lasciamo ai cittadini le considerazioni…”.

