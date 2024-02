L'assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, parteciperà martedì 6 febbraio, a Palazzo Pirelli alla conferenza stampa dei risultati di Berkeley SkyDeck Europe - Milano, progetto promosso da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo e avviato nel 2022 dall'acceleratore dell'Università di Berkeley UC Berkeley SkyDeck, dall'hub di innovazione italiano Cariplo Factory e dal gruppo internazionale di real estate Lendlease.



Il progetto promuove la crescita del sistema economico cercando di individuare importanti investimenti italiani ed esteri al fine di aiutare il mondo dell'innovazione italiano a evolvere e competere su scala globale.



Alla conferenza parteciperanno anche il presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Azzone, e l'amministratore delegato di Arexpo, Igor De Biasio.

