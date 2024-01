Nel giorno del 42° compleanno di Radio Deejay, giovedì 1° febbraio Albertino torna on air con il Deejay Time nella sua collaborazione storica, su Radio Deejay dalle 14 alle 16, insieme agli amici e collaboratori di sempre.

Nel giorno del 42° compleanno di Radio Deejay, giovedì 1° febbraio Albertino torna on air con il Deejay Time nella sua collaborazione storica, su Radio Deejay dalle 14 alle 16, insieme agli amici e collaboratori di sempre, Fargetta, Molella e Prezioso, per una puntata speciale del suo programma cult, “Deejay Time Radio Celebration”, in onda in diretta e in simultanea anche su m2o e Deejay TV (canale 69 DTT).

Un appuntamento imperdibile per i tanti fan del programma nato 40 anni fa e che ha fatto la storia della dance e della radiofonia italiana e che anticipa “on air” il grande live show già sold-out “Deejay Time Celebration”, previsto sabato 3 febbraio al Forum di Assago (Milano). Durante l’intera giornata del 1° febbraio, inoltre, sarà possibile vincere su Radio Deejay 26 biglietti per lo show, grazie a 13 appuntamenti con il Premio Fedeltà.

Per molti “Deejay Time Radio Celebration” sarà un ritorno a 30 anni fa, sulla stessa radio, nella stessa fascia oraria, con gli stessi protagonisti e le stesse due ore di musica irresistibile, ingredienti che hanno generato un programma diventato simbolo di intere generazioni negli anni ’90 (soprattutto i cosiddetti “Amici della cassettina” e “Amici del quadernetto”). Merito di una conduzione innovativa, di adrenaliniche sequenze mixate e di un linguaggio avanguardista con un uso virtuoso di campionatori, per un format vincente che ha portato prima la discoteca in radio e poi la radio in discoteca e ha lanciato tantissime hit in Italia e non solo.

Grazie alla popolarità raggiunta, il Deejay Time è diventato anche una grande produzione live che Albertino e gli inseparabili Fargetta, Molella e Prezioso portano in scena con successo nei club, nei palazzetti dello sport e nelle piazze di tutta Italia. Dopo l’appuntamento del 3 febbraio al Forum, è prevista un’altra data a Roma, sabato 20 luglio al Rock In Roma (Ippodromo delle Capannelle), entrambe prodotte e organizzate da Vivo Concerti.

Per questo speciale appuntamento del 1° febbraio, la programmazione radiofonica giornaliera di Radio Deejay prevede alcune modifiche: “Ciao Belli” lascia spazio a “Deejay Time Radio Celebration”, mentre “Summer Camp” andrà in onda dalle 16.00 alle 17.00 (anche in diretta tv). Su m2o, invece, per l’occasione, Ilario si sposta eccezionalmente dalle 16 alle 19.

