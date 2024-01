La pasticceria dello IAL brilla al 'Sigep Giovani'

Lo IAL Lombardia secondo al concorso Sigep Giovani 2024. Le creazioni degli studenti, "Buscion", "Sfera" e "Stratificato", presentate su un'elegante alzata di cioccolato, hanno impressionato la giuria e dimostrato ancora una volta l'eccellenza della nostra formazione.

Lo IAL Lombardia secondo al concorso Sigep Giovani 2024. Le creazioni degli studenti, "Buscion", "Sfera" e "Stratificato", presentate su un'elegante alzata di cioccolato, hanno impressionato la giuria e dimostrato ancora una volta l'eccellenza della nostra formazione. “L’emozione era tanta, sentivamo l’adrenalina da competizione ma eravamo certi del nostro risultato e il sacrificio è sempre ricompensato”, ci racconta la professoressa Francesca Callegari a manifestazione conclusa. "Abbiamo gareggiato con ben 11 scuole provenienti da tutta Italia all’interno di un contesto, quello del Sigep, che richiama professionisti del calibro di Iginio Massari o altri Maestri della pasticceria italiana. Siamo stati bravi e ne siamo orgogliosi e il secondo posto ci dà atto della nostra bravura e competenza”. Il SIGEP Giovani è un concorso che da ben 33 anni ha l’obiettivo di motivare i futuri professionisti pasticcieri, stimolandone la creatività senza dimenticare le tendenze del mercato e il rispetto delle tradizioni della pasticceria italiana. L’edizione 2024 aveva l’obiettivo di far emergere il territorio e i suoi prodotti; gli studenti saronnesi hanno scelto il grano saraceno, farina di polenta e gorgonzola e ovviamente l’Amaretto di Saronno per le loro dolci preparazioni. Hanno lavorato duramente Valentina Ferro, Asmaa Hsain, Alessio Monti e Dario DeFelice con curiosità e creatività affidandosi al muro dei pensieri. Il risultato sono questi deliziosi pasticcini serviti su questa splendida scultura di cioccolato che riproduce il Duomo di Milano. Ma perché il lampione? A spiegarcelo è Alessio Monti studente del 3° anno di Pasticceria e panificazione dello IAL di Saronno. “Così come il lampione si ritaglia uno spazio all’interno delle sovrastrutture umane ed illumina, con la sua luce, il cammino di ognuno di noi, noi stessi piccoli artefici del nostro destino, possiamo illuminare e creare, con la nostra tenacia e la nostra forza, il nostro posto nel mondo. Ognuno di noi deve avere fiducia in sé stesso, non deve mai sentirsi perso ma attraverso la propria forza interiore trovare la propria luce”. Presente anche lo IAL di Legnano, campione della scorsa edizione Lo IAL di Legnano, in gara anche quest'anno, ha invece scelto il tema del palio legnanese, attraverso la scultura dell’elmo e spada sempre di cioccolata, come il lampione. Bavarese all’arancia e gelee al Campari, Stratificato alle pere e gorgonzola e Bignè al miele d’acacia e camomilla la pasticceria realizzata per l’occasione dagli studenti legnanesi Alice Marinetti, Noemi Pinotti, Simone Vago e Antonio D'Abrosca. A guidare la squadra, la prof. Roberta Biasolo: “Il progetto dell’alzata è nato pensando a cosa fosse importante per il nostro paese, le idee non mancavano ma abbiamo voluto valorizzare la nostra città e dunque il Palio, evento molto importante. Durante la gara i ragazzi hanno lavorato bene ma a causa di un intoppo con l’alzata di cioccolato, le cose non sono andate così come speravamo. In ogni caso, sono orgogliosa di loro, devono continuare a crederci sempre e non mollare mai. Una futura vittoria è quello che ci aspetta! Le vittorie sono lo sprone per il futuro Sono convinto che tutti gli allievi si ricorderanno per sempre l’esperienza fatta a Sigep e che seppur per pochi giorni, vedendo i risultati e i prodotti realizzati, stiamo andando sulla strada giusta, ci dice racconta Samuele Calzari, Coordinatore tecnico Sigep Giovani. L’ottimo posizionamento sul podio nelle ultime tre edizioni del Sigep - conclude Ileana Soana Direttrice dei centri di formazione IAL Lombardia dell’alto milanese - rappresenta l’esito di un percorso di crescita di gruppo in cui vengono valorizzati gli apporti dei nostri allievi, la guida e la preparazione sapiente dei nostri docenti. I traguardi raggiunti esprimono la continuità dei risultati, la tenacia e la qualità del lavoro quotidiano di tutti. Le parole, le emozioni e gli sguardi dei ragazzi vincitori sono fonte di soddisfazione e orgoglio e ci stimolano a continuare questo percorso insieme".

