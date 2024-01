Gli adolescenti al 'Binario 21'

Abitare la città riconoscendo i luoghi che non possono lasciarci indifferenti e mettendoli in relazione con la propria crescita anche come credenti.

Abitare la città riconoscendo i luoghi che non possono lasciarci indifferenti e mettendoli in relazione con la propria crescita anche come credenti. La visita al Memoriale della Shoah è un’esperienza che va preparata e può essere inserita nel percorso di gruppo degli adolescenti, sviluppando un certo “modo di essere e stare al mondo” da credenti, che è fra gli scopi della pastorale adolescenti. Interrogare la realtà o avere consapevolezza del tempo e dell’ambiente in cui si vive, incontrare altre persone e situazioni per crescere e apprezzare “le differenze” sono quelle “competenze” che questo e altri luoghi significativi possono contribuire a educare, generando un cambiamento che permetta a ogni adolescente di accogliere sempre di più la dimensione del Vangelo nella vita. La visita al Memoriale della Shoah – Binario 21 – ha contribuito e può contribuire a cancellare negli ado ogni sentimento che sia “anti”, che sia contro qualcun altro, a lasciare i pregiudizi, a vincere l’INDIFFERENZA e accogliere con umiltà gli eventi che accadono, imparando a leggerli con una chiave di lettura che, per noi, sia aderente al Vangelo. L’Arcivescovo ha camminato con gli adolescenti in uno dei tre turni di visita che erano previsti per l’occasione. Con lui alcuni hanno pregato un Padre nostro per tutte le vittime della Shoah.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!