I nuovi direttori di ASST Valle Olona

Incremento dell’offerta sanitaria, realizzazione degli obiettivi del PNNR, riduzione delle liste d’attesa e realizzazione di una medicina di prossimità che vada incontro alle esigenze degli utenti con una reale presa in carico della fragilità. Questi alcuni degli obiettivi sottolineati dal Direttore Generale Dottoressa Daniela Bianchi, condivisi con la Direzione Strategica di ASST Valle Olona, recentemente insediatasi.

Il team si avvale delle figure professionali del Dottor Stefano Schieppati, Direttore Sanitario, del Dott. John Tremamondo, Direttore Socio Sanitario e della Dottoressa Anna Maria Stefania Stigliano, Direttore Amministrativo.

La dottoressa Daniela Bianchi, Direttore Generale di ASST Valle Olona, precedentemente Direttore Amministrativo presso l’ASST Santi Paolo e Carlo, ha svolto per anni questo ruolo in realtà quali ASST di Lodi, Ovest Milanese a Legnano e Como. È inoltre in possesso di numerosi Master e corsi di specializzazione in Management e direzione strategica in ambito sanitario. “Sono orgogliosa dell’incarico affidatomi, in una realtà complessa ma ricca di validi professionisti e con progettualità molto importanti sia sul piano sanitario che socio sanitario”, afferma la Dottoressa Bianchi.

Il dottor Stefano Schieppati, Direttore Sanitario di ASST Valle Olona, precedentemente Direttore Sanitario della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano e prima ancora dell’ASST Melegnano e della Martesana, ha sviluppato tutta la sua carriera nelle direzioni ospedaliere in cui ha maturato esperienza nella valutazione delle tecnologie sanitarie, nello sviluppo e riorganizzazione delle attività e degli spazi ospedalieri. È inoltre co-autore di innumerevoli produzioni scientifiche. Dotato di indiscusse capacità in ambito coordinativo, programmatico e progettuale, il Dott. Schieppati commenta così la sua nomina: “Ho accettato con entusiasmo l’incarico affidatomi dal Direttore Generale e condivido con Lei e con tutta la direzione strategica la volontà di sviluppare le professionalità ed i progetti della nostra ASST”.

Il dottor John Tremamondo è il Direttore Socio Sanitario di ASST Valle Olona, un ruolo che ha assunto dopo un percorso professionale ricco di esperienze nell'ambito della gestione e dell'organizzazione sanitaria e sociale. Originario di ASST Rhodense, il Dottor Tremamondo ha ampliato le sue competenze nel governo dei processi trasversali e dei diversi asset ospedalieri, come direttore della gestione operativa nell'ambito dell'operation management. Durante la sua carriera, ha consolidato le metodologie di controllo direzionale e aziendale nei Nuclei di Valutazione di alcune strutture di riferimento lombarde. Questo gli ha permesso di acquisire una solida base di conoscenze e competenze nella gestione strategica e operativa delle strutture sanitarie e territoriali. Il Dottor Tremamondo si trova ad affrontare sfide importanti legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che richiedono un grande dialogo con la comunità e con tutto il territorio. Il suo obiettivo principale è lo sviluppo del territorio con l’integrazione del mondo ospedaliero. Attraverso la Direzione Strategica, il Dottor Tremamondo mira a creare un'effettiva integrazione sociosanitaria, che sia in grado di raccogliere e sistematizzare una serie di servizi, spesso frammentati, in un'unica soluzione che possa portare un valore aggiunto per il paziente.

La dottoressa Anna Maria Stefania Stigliano, Direttore Amministrativo di ASST Valle Olona, vanta una lunga e consolidata esperienza in ambito economico e amministrativo. Laureata in Sociologia, negli anni si è specializzata nella gestione delle risorse finanziarie, pianificazione e controllo del budget, prima in importanti realtà private per poi approdare nel settore pubblico dove ha ricoperto il ruolo di Direttore UOC Gestione Acquisti nella ASST Melegnano e Martesana e successivamente all’ASST Garda prima di dell’attuale nomina. In precedenza ha lavorato in altre rilevanti strutture sanitarie pubbliche: dal San Carlo Borromeo di Milano all’AO di Treviglio fino all’Asl Milano 1. “Abbiamo davanti a noi sfide ambiziose sia in ambito ospedaliero che territoriale e quella legata alla cronica carenza del personale. Lavoreremo da squadra per dare le risposte più rapide ed efficienti a una realtà che ha le qualità per fare molto bene grazie anche all’entusiasmo e alle capacità dei tanti professionisti che la compongono”.

