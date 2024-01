Pizzicato istruttore abusivo di scuola guida

Nei giorni scorsi, in un controllo, la Polizia Locale di Inveruno ha fermato una vettura di una scuola guida e constatato che l'istruttore non aveva mai conseguito l'abilitazione per l'esercizio dell'attività.

Caso insolito per la Polizia Locale di Inveruno. Nei giorni scorsi, durante un normale servizio di controllo del territorio, una pattuglia della sottoponeva a controllo un'autovettura di una scuola guida nel corso di un'esercitazione per verificare la correttezza dell'operato dell'istruttore e la regolarità dell'esercitazione. L'istruttore, sorpreso dal controllo, non era in grado di esibire l'abilitazione all'esercizio dell'attività di istruttore di guida, pur dichiarando di esserne in possesso. L'allievo, ignaro di tutto, ammetteva che era in corso un'esercitazione di guida.

I successivi accertamenti da parte della Polizia Locale confermavano che l'istruttore non aveva mai conseguito l'abilitazione per l'esercizio dell'attività. Pertanto l'istruttore di guida 'abusivo' veniva deferito in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria per il reato di esercizio abusivo di una professione e sanzionato per le violazioni previste dall'art 123 del Codice della Strada. I controlli sulla regolarità delle esercitazioni di guida proseguiranno anche nelle prossime settimane per garantire la sicurezza della circolazione stradale ed il rispetto delle norme previste in materia.

