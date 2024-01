La Futura cede il passo a Messina

Nell’ultima uscita di regular season in terra siciliana la Futura si arrende 3-2 (21-25; 25-23; 25-19; 16-25; 17-15) al Palarescifina contro l’Akademia Sant’Anna Messina.

Una sconfitta maturata dopo una lunghissima battaglia (oltre due ore di gioco), chiusa solo nel quinto e ultimo parziale sul campo ostico delle messinesi, avversarie nuovamente mercoledì sera nella gara secca valida per la semifinale di Coppa Italia.

Le ragazze di Amadio disputano una partita a corrente alternata e dopo un primo set ben interpretato e conquistato grazie ad un buon approccio, calano il ritmo e Messina, alternando bene Rossetto e Payne, ingrana la marcia nei due parziali successivi. Quando tutto sembra fatto, però ecco che le cocche, trascinate da Zanette (top scorer con 23 punti finali), risorgono e tirano fuori grinta e cattiveria ribaltando tutto e inchiodando le siciliane nel quarto set, mai messo minimamente in discussione. Si decide tutto al tie break in cui sono necessari i vantaggi per decidere il vincitore ed è la squadra di casa ad avere la meglio, complice anche qualche dubbia decisione arbitrale, è più cinica nello sfruttare la seconda occasione utile che passa dalle mani di Battista. Successo finale dunque per Martinelli e compagne che infliggono la terza sconfitta stagionale alle biancorosse e chiudono la regular season a quota 40 punti, le cocche di contro confermano la seconda piazza con 45 punti.

La Futura parte forte nel primo parziale dove subito si mette a gestire il ritmo. Cambia passo Messina sul turno di servizio di Joly dove costruisce la rimonta dal 5-10 al 10 pari. Si gioca il punto a punto, ma sono ancora le cocche a mettere il piede sull’acceleratore e prendere il largo aggiudicandosi il set. Cambia la musica nel secondo e terzo parziale in cui la squadra di casa vuole vendere cara la pelle e dà vita al lungo botta e risposta che caratterizza tutto il secondo. Messina tenta l’allungo a metà set con la pipe di Joly che vale il massimo vantaggio (19-15). Non mollano le cocche che ci provano fino all’ultimo, ma le padrone di casa si prendono la parità nel conto dei set all’ultima chance a disposizione (25-23). Nel terzo parziale è punto a punto lunghissimo che dura fino al 18-18 poi è strappo di Martinelli e compagne che confezionano un +5 che sa tanto di resa. Con sei palloni a disposizione la squadra di casa ne approfitta alla seconda chance per il doppio vantaggio nei set. La quarta frazione vede Busto reagire di gran carattere e mettere ben sette punti tra sé e le avversarie. Non è abbastanza perché Messina ricostruisce dal -7 ricostruisce a -1, prima di subire nuovamente il colpo ed arrendersi, allungando la sfida (16-25). Al tie break sembra partire meglio la Futura che si porta avanti al giro di boa e si concede poi la chance per prima la chance per la vittoria. Non è ancora finita perché Messina ribalta e scrive la parola fine alla gara alla seconda occasione utile (17-15).

Appuntamento ora mercoledì sera al PalaBorsani di Castellanza per il secondo confronto con Messina valido per la gara secca di semifinale di Coppa Italia.

