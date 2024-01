Le candidature per il 'Premio Rosa Camuna'

È aperta la raccolta delle candidature per il 'Premio Rosa Camuna 2024', istituito per riconoscere pubblicamente l’impegno, l’operosità, la creatività e l’ingegno di coloro che si siano particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia.

È aperta la raccolta delle candidature per il 'Premio Rosa Camuna 2024', istituito per riconoscere pubblicamente l’impegno, l’operosità, la creatività e l’ingegno di coloro che si siano particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia. Le candidature potranno essere presentate da persone fisiche, imprese, enti, associazioni, fondazioni che siano residenti, che abbiano sede o siano operanti in Lombardia e dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica: cerimoniale [at] regione [dot] lombardia [dot] it entro il 31 marzo.

