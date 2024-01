In occasione della Giornata della Memoria la sezione ANPI di Inveruno e Cuggiono invita tutta la cittadinanza allo spettacolo ‘Bruciateli tutti’, di e con Antonio Brugnano: giovedì 26 alle 21 in sala Virga.

In occasione della Giornata della Memoria del prossimo sabato 27 gennaio la sezione ANPI ‘Martino Barni’ di Inveruno e Cuggiono invita tutta la cittadinanza allo spettacolo teatrale ‘Bruciateli tutti’, di e con Antonio Brugnano, che si terrà venerdì 26 gennaio presso la sala Virga della Biblioteca comunale di Inveruno.

“Anche quest’anno – comunicano con una nota – non possiamo esimerci dal commemorare una data che ci ricorda quanto le tragedie si ripetano incessantemente nel corso dei secoli. Purtroppo, oggi come allora, l’indifferenza opera passivamente e prepotentemente nella storia. Con occhi consapevoli diventa imperativo celebrare la memoria e riaffermare il nostro impegno contro l’oblio. La solidarietà può davvero minare la neutralità, ma è necessario essere protagonisti del cambiamento, serve ricordare ciò che è stato per non dimenticare ciò che sta accadendo.



‘Ciò che noi fummo un dì, voi siete adesso. Chi si scorda di noi, scorda se stesso’”.

