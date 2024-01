ANPI, le iniziative per il Giorno della Memoria

Anche quest’anno, in occasione della Giornata della Memoria del prossimo 27 gennaio, la sezione ANPI ‘Pierino Beretta’ di Corbetta ha programmato due iniziative: una mostra e uno spettacolo musicale.

La mostra, dal titolo ‘Terezìn. Una città a forma di stella’, avrà come oggetto il ruolo centrale che ebbe questa fortezza nel piano nazista di sterminio degli Ebrei e nella sua attuazione. Molto spazio sarà dedicato alle poesie e ai disegni realizzati dai bambini e dai ragazzi rinchiusi in quello che di fatto era un campo di concentramento.

La mostra si terrà presso la Sala ‘Artemisia Gentileschi’ (ex sala delle Colonne) nel cortile del Municipio di Corbetta, dal 23 al 29 gennaio p.v. con il seguente orario: il mattino dalle 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 19.

L’altro evento promosso dall’ANPI di Corbetta è lo spettacolo ‘Memorie d’inciampo’, a cura del CCT di Santo Stefano Ticino e con la collaborazione degli studenti del Liceo musicale ‘Salvatore Quasimodo’ di Magenta, che si svolgerà sabato 27 gennaio alle ore 21 presso la Sala polifunzionale ‘A. Salvi’ in piazza Primo Maggio a Corbetta.

Entrambe le iniziative hanno il patrocinio del Comune di Corbetta e sono ad entrata libera.

