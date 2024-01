L'Arcivescovo benedice gli animali

Si terrà in due cascine del territorio metropolitano il rito della benedizione degli animali con l’Arcivescovo di Milano Mario Delpini: a Cisliano, Cascina Molinetto, e in via Barona a Milano, Cascina Battivacco.

Si terrà in due cascine del territorio metropolitano il rito della benedizione degli animali con l’Arcivescovo di Milano. Lo annuncia la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza in occasione della ricorrenza di Sant’Antonio Abate.



Per celebrare il Santo protettore degli animali – precisa la Coldiretti interprovinciale – domani, mercoledì 17 gennaio, monsignor Mario Delpini si recherà con gli agricoltori Coldiretti alle ore 9.30 a Cascina Molinetto, nell’omonima via di Cisliano, comune dell’Abbiatense, e a seguire, alle ore 11.15 andrà alla Cascina Battivacco di via Barona 111 a Milano.



Con l’Arcivescovo ci saranno don Matteo Vasconi, consigliere ecclesiastico della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza, i sacerdoti delle parrocchie coinvolte, gli agricoltori della zona e una delegazione della Federazione Coldiretti interprovinciale, guidata dal presidente Alessandro Rota e dal direttore Umberto Bertolasi.



Gli animali custoditi negli allevamenti italiani – spiega la Coldiretti – rappresentano un tesoro unico al mondo che va tutelato e protetto, anche perché a rischio non c’è solo la biodiversità delle preziose razze italiane, ma anche il presidio di un territorio dove la manutenzione è garantita proprio dall’attività di allevamento, che garantisce inoltre il cibo buono e sicuro sulle tavole degli italiani.

