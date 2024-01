La Commissione Antidiscriminazione al Memoriale

"Ogni volta che mi reco in questo luogo l'emozione e l'angoscia sono sempre le stesse. Quando si varca questo ingresso ci si rende conto di come l'umanità, in certi momenti, abbia perso la coscienza di se stessa e abbia potuto commettere delle infamità inaccettabili".

"Ogni volta che mi reco in questo luogo l'emozione e l'angoscia sono sempre le stesse. Quando si varca questo ingresso ci si rende conto di come l'umanità, in certi momenti, abbia perso la coscienza di se stessa e abbia potuto commettere delle infamità inaccettabili". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel suo intervento durante la visita della Commissione Antidiscriminazione del Senato al Memoriale della Shoah di Milano, dove era presente anche l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso.

Il governatore, ringraziando la senatrice Liliana Segre, il presidente del Senato Ignazio La Russa e la Commissione "per aver permesso organizzato questo appuntamento" ha aggiunto come "sia giusto impegnarsi perché in questo luogo entri il maggior numero di persone possibile, soprattutto i giovani". "Perché - ha concluso Fontana - toccando con mano questa infamità, ci si rende conto di quanto accaduto".

