Riapre il Teatrino della Villa Reale

Riapre al pubblico il Teatrino di Corte della Villa Reale di Monza dopo i lavori di restauro finanziati cofinanziati da Regione Lombardia con 488.000 euro.

Gli interventi di restauro, seguiti direttamente dalla Soprintendenza, hanno previsto il rifacimento degli impianti, il ripristino delle macchine da scena, il consolidamento della galleria e il rinnovamento delle pareti.

Regione si è mossa anche per assicurare al Teatrino un'attività culturale di prim'ordine: "Vedere rinascere un teatro è motivo di orgoglio - ha detto l'assessore regionale Francesca Caruso - e ci siamo posti anche l'obiettivo di garantire un'elevata qualità dell'offerta culturale di questo luogo splendido. Per questo abbiamo favorito la collaborazione con l'orchestra Canova, tra le più promettenti del panorama nazionale".

"Siamo in grado dunque - ha detto ancora Caruso - di assicurare quel livello di eccellenza e di attrattività che costituisce uno dei punti strategici del Masterplan per il rilancio della Villa e del Parco di Monza. Masterplan per il quale Regione ha investito 55 milioni di euro".

"Oltre al Teatrino - ha sottolineato Caruso - abbiamo voluto sostenere con determinazione i lavori al Chiostro e alla Sala Conferenze di Villa Reale, andando a completare un importante impegno attuato dal Ministero della Cultura, che ringrazio. Siamo e saremo concretamente in campo per la valorizzazione della Villa Reale, che rappresenta un patrimonio unico di bellezza, cultura e storia".

