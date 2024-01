Prende il via la Sustainability Winter School, la prima scuola di alta formazione dedicata ai giovani amministratori pubblici della Lombardia, con l’obiettivo di fornire gli strumenti più efficaci per affrontare in modo efficiente le sfide della transizione green.

Prende il via la Sustainability Winter School, la prima scuola di alta formazione dedicata ai giovani amministratori pubblici della Lombardia, con l’obiettivo di fornire gli strumenti più efficaci per affrontare in modo efficiente le sfide della transizione green. Quattro incontri sui temi dell’acqua, del clima e dell’ambiente insieme ad alcuni dei maggiori esperti italiani, più un workshop finale per disegnare politiche e strategie concrete per far fronte alla crisi climatica con un occhio di riguardo anche alla finanza e alla tecnologia al servizio della sostenibilità.

La Sustainability Winter School è una iniziativa di Gruppo CAP, green utility che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, realizzata con il patrocinio di Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano, ANCI Lombardia, ATO Città metropolitana di Milano, Utilitalia, Accademia dei Servizi Pubblici, Confservizi Lombardia, ASVIS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e FERPI – Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, e offre agli amministratori under 40 contenuti di altissimo livello proprio grazie a partnership prestigiose. Il progetto vede infatti anche la media partnership de Il Giorno, la collaborazione di From, WWF, Fondazione per la Sostenibilità Digitale e CMCC Centro euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici e docenti illustri provenienti da istituzioni e organizzazioni di importanza internazionale.

“Chi si occupa della gestione della cosa pubblica oggi deve dare ai cittadini risposte concrete su tematiche che avranno una rilevanza epocale, spiega Yuri Santagostino, presidente di Gruppo CAP. Sono le sfide che dobbiamo affrontare per costruire il mondo nel quale vivranno le generazioni più giovani, quelle ricordate dal Presidente Mattarella nel suo discorso di fine anno proprio in relazione alla crisi ambientale in corso. Per farvi fronte in modo efficace e consapevole, sono necessarie competenze gestionali e progettuali. Con la Sustainability Winter School, che riunisce partner prestigiosi e le istituzioni del territorio lombardo, intendiamo contribuire a costruire il mondo di domani, affiancando i giovani amministratori nel percorso verso l’innovazione ambientale e sociale”.

Il primo incontro della Winter School di CAP è dedicato a “Cambiamenti Climatici e Ambiente”, e vedrà in cattedra la meteorologa Serena Giacomin, presidente dell’Italian Climate Network, Maria Chiara Pastore, docente del Politecnico di Milano e direttrice scientifica di Forestami, e Guido Rianna, ricercatore della Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici.

I prossimi tre incontri approfondiranno temi specifici, con una faculty d’eccellenza. Il 5 febbraio si parlerà di “Economia Circolare e Risorse Idriche”, con un intervento di Paola Brambilla, coordinatrice del Comitato Giuridico di WWF Italia e un confronto a più voci sulla gestione dell’acqua secondo i principi dell’economia circolare: Matteo Colle, direttore Relazioni Esterne e Sostenibilità di Gruppo CAP guiderà la discussione con Michele Falcone, direttore generale di CAP Evolution e Tania Tellini, coordinatrice delle attività del settore Acqua di Utilitalia.

Il 21 febbraio, l’incontro su “Strumenti per Città a Emissioni Zero: Tecnologia e Finanza” vedrà la partecipazione di Luciano Guglielmi, direttore del Comitato di Indirizzo di Fondazione per la Sostenibilità Digitale e Angelino Marras, Associate, Rating, ESG and Capital Solutions di Mediobanca. Il 4 marzo, per il tema “Sviluppo Territoriale e Partecipazione” interverranno Sergio Vazzoler, delegato Ferpi, Davide Agazzi, co-fondatore di From e Agnese Bertello, facilitatrice, esperta di progettazione partecipata, processi deliberativi e dibattito pubblico, già presidente della commissione sul dibattito pubblico sull’ Acqua Potabile nell’ Ile-de-France e socia di Ascolto Attivo.

La Sustainability Winter School si concluderà il 21 marzo, vigilia della Giornata Mondiale dell’Acqua, con un workshop organizzato in tavoli di lavoro in cui saranno condivisi gli elementi appresi, verranno definite le priorità per il territorio e le azioni principali da mettere in campo per ciascun ambito specifico. Gloria Zavatta, Direttore Sostenibilità & Legacy di Fondazione Milano Cortina 2026 accompagnerà i 30 giovani amministratori verso le riflessioni conclusive del percorso formativo.

Oggi gli amministratori pubblici devono infatti confrontarsi con sfide epocali: dal Green New Deal alla gestione dei fondi del PNRR, dalla transizione ecologica ed energetica alla gestione efficiente delle acque, prevedendo investimenti in infrastrutture e innovazione sostenibile. La Sustainability Winter School di Gruppo CAP è un innovativo progetto formativo pensato specificamente per chi dovrà disegnare le politiche pubbliche del territorio lombardo nei prossimi anni.

