Festa UYBA: 3-0 su Roma

Bella vittoria per la UYBA Volley Busto Arsizio davanti agli oltre 2000 tifosi della e-work arena contro la Aeroitalia Smi Roma: 3-0 il risultato a favore delle farfalle di coach Cichello che, fatta eccezione per il primo set e per il finale di terzo, sono sempre riuscite ad imporre il proprio gioco con grande efficacia. Trascinata da Bracchi (15 punti e miglior realizzatrice biancorossa), eccezionale dal secondo parziale, e dalla capitana Lualdi (MVP, 13 punti col 68% offensivo), la UYBA ha entusiasmato il proprio pubblico e raccolto altri 3 punti fondamentali per la corsa alla salvezza. Decisivo è stato anche l'apporto di Benedetta Sartori che, soprattutto nella fase finale del terzo set, si è messa in evidenza con tre punti consecutivi che hanno respinto l'assalto finale delle ospiti che, spinte da Melli, erano riuscite a rimettere in discussione un set praticamente già perso. Nelle fila della squadra capitolina da segnalare anche la prestazione dell'ex Bici, autrice di 17 punti. Prossimo incontro per le farfalle domenica 21 gennaio alle 17 a Novara contro la Igor Gorgonzola.

