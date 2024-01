Liceo del Castello: nuove lezioni di 'prova'

Per chi volesse provare la nuova offerta didattica del 'Liceo del Castello' bilingue è possibile far delle lezioni di prova domenica 14 gennaio alle ore 16.

Posizionati i cantieri a fine novembre, in questi giorni stanno iniziando i lavori 'operativi' per la sistemazioni del nuovo 'Liceo del Castello' a Castelletto di Cuggiono. Il preside Ermanno Puricelli ha ormai fornito le necessarie rassicurazioni in merito ai tempi di ristrutturazione della sede di Castelletto di Cuggiono che ospiterà il Liceo.

Ora è tempo di iscrizioni... e per chi volesse capire meglio come sarà strutturata l'offerta didattica, ecco le lezioni di prova.

Sapevate che il nome spa è un acronimo che deriva dal latino ‘salus per aquam’? Oppure che l’inglese si può imparare più facilmente visualizzando i vocaboli? O ancora che l’economia riguarda l’ambiente, che sia familiare o internazionale? Queste e altre curiosità sono state presentate ai ragazzi nella giornata aperta di dicembre, durante le microlezioni del Liceo de Castello, svoltesi all’interno della Scala di Giacobbe a Castelletto di Cuggiono. Il nuovo appuntamento è previsto per domenica 14 gennaio alle ore 16 con tante altre discipline e ulteriori informazioni.

