Più sport per tutti: aperto il bando regionale

Regione Lombardia ha aperto il bando per il finanziamento degli eventi sportivi locali, dilettantistici e professionistici, che si terranno tra aprile e giugno 2024. Iscrizioni sul portale della regione.

Da oggi, 10 gennaio, e fino al 30 gennaio 2024, è aperta la terza finestra del bando di Regione Lombardia per il sostegno a manifestazioni ed eventi sportivi che si svolgeranno sul territorio lombardo dal 1°aprile al 30 giugno 2024.

Con questo strumento Regione Lombardia intende sostenere il mondo sportivo lombardo, nella realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi, riconducibili a tutte le discipline olimpiche e paralimpiche nonché alle discipline sportive associate, quale strumento per avvicinare i cittadini alla pratica sportiva e valorizzare il territorio regionale in termini di attrattività e prestigio legati a vocazione e caratteristiche sportive.

Sono ammissibili a contributo manifestazioni ed eventi sportivi, a carattere agonistico o dilettantistico, realizzati in Lombardia dal 1° aprile 2024 al 30 giugno 2024 e con costo superiore a euro 5.000. La dotazione complessiva del bando è pari a euro 1.550.000.

"Da sempre - spiega il sottosegretario a Sport e Giovani di Regione Lombardia, Lara Magoni - Regione Lombardia riconosce il grande lavoro che viene svolto sul territorio dalle società e dalle amministrazioni per favorire lo sport quale strumento universale di inclusione e aggregazione. Le finestre trimestrali di questo bando servono per dare risposte immediate sull'eventuale sostegno economico degli eventi, affinché possano organizzarsi per tempo". "Un Bando - prosegue - che va incontro alle richieste di chi organizza manifestazioni sportive, eventi fondamentali per la promozione dello sport capaci di avvicinare alla pratica sportiva i nostri giovani. In un periodo complicato come quello che stanno vivendo le nostre ragazze e i nostri ragazzi, lo sport rappresenta uno strumento importante di formazione e crescita".

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Bandi Online di Regione Lombardia.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!