Presepe bruciato: l'Arcivescovo scrive alla Parrocchia

La vicenda ha sollevato profonda indignazione. E ha scosso anche l'Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, che ha voluto inviare una lettera indirizzata alla Comunità Pastorale di Sant'Ambrogio di Parabiago, a seguito all'incendio appiccato al presepe della Parrocchia di Villastanza.

"Carissimi - ha scritto - desidero condividere con voi i sentimenti che lo Spirito Santo suscita con la vicenda desolante di vandalismo di questo Natale nella comunità parrocchiale di Villastanza e in tutti, c'è una tristezza profonda nel guardare ai danni provocati da un incomprensibile desiderio di distruggere i segni della nostra devozione e della nostra tradizione cattolica". Il dolore e la ferita che hanno lacerato la comunità, prosegue Delpini, devono diventare occasione per "farsi più vicini, sentirsi insieme più intensamente convocati per costudore quello che abbiamo ricevuto, per motivare a riconoscere i valori che ispirano le nostre scelte e rendere più intensa la fede che è la radice di questi valori". E ha invocato l'aiuto dello Spirito Santo per "Riparare i danni, interpretare l'accaduto, cercare di comprendere e correggere chi ha compiuto questo disastro".

