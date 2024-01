Nuovo Ospedale Sacco: partono i lavori di ammodernamento e ristrutturazione. Assessore Bertolaso: "Obiettivo raggiunto in tempi brevissimi".

I padiglioni dell'Ospedale Sacco interessati dalla prima tranche dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento, nei giorni scorsi sono stati consegnati alle imprese aggiudicatarie per l'avvio delle attività.

Le operazioni, quindi, hanno rispettato il termine ultimo prestabilito del 31 dicembre 2023.

"Questo primo passo - ha sottolineato l'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso - rappresenta già di per sé un grande traguardo perché portato a termine in tempi brevissimi, nonostante la complessità organizzativa davvero imponente. Ringrazio il commissario straordinario Maria Grazia Colombo e tutto lo staff dell'ASST Fatebenefratelli - Sacco per lo straordinario lavoro svolto e per la dedizione finalizzata a limitare il più possibile i disagi per i cittadini".

"È servito un grande lavoro di squadra - ha dichiarato Maria Grazia Colombo, commissario straordinario Asst Fatebenefratelli Sacco - per raggiungere questo obiettivo. Professionisti sanitari, tecnici e amministrativi della nostra azienda si sono impegnati oltre il proprio ruolo per trasferire altrove oltre 100 tra ambulatori e servizi e 15 reparti di degenza. Dispiace per il disagio di questi giorni, ma lavoriamo per risolvere eventuali criticità e continuare ad offrire servizi di eccellenza".

Entro il prossimo 31 gennaio verranno consegnati i restanti padiglioni, interessati dai lavori sostenuti con fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per un totale di 110 milioni di euro. I lavori avranno una durata complessiva prevista di 30 mesi e si concluderanno nella prima metà del 2026.

