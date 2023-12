"Scuole il prossimo obiettivo"

Davide Garavaglia: "Nel prossimo futuro si ritiene opportuno potenziare la rete del 'controllo del vicinato' e valutare il posizionamento di telecamere".

Abbiamo chiesto ai Sindaci del nostro territorio di sintetizzare cosa è stato per loro il 2023, tra opere fatte, obiettivi raggiunti, iniziative proposte, ma anche difficoltà superate. Allo stesso modo abbiamo chiesto loro una foto che rappresentasse cosa è stato questo intenso anno.

Davide Garavaglia, sindaco di Mesero

Si conclude un anno fatto di traguardi raggiunti e progetti in fase attiva. In tema di sicurezza si sottolinea l'organizzazione di pattugliamenti serali, l'adesione alle iniziative del Patto Locale per la Sicurezza, la presenza della Polizia Locale nel corso delle manifestazioni comunali. Nel prossimo futuro si ritiene opportuno potenziare la rete del "controllo del vicinato" e valutare il posizionamento di telecamere, l’implementazione strutturale dei servizi congiunti interforze per il contrasto allo spaccio. Nell’ambito dell’istruzione invece è sottinteso che questa Amministrazione dall'inizio del suo mandato elettorale ha pensato alla sicurezza e alla modernizzazione degli edifici scolastici. Si considerano strategici i seguenti obiettivi: il completamento della ristrutturazione dell'edificio esistente della scuola primaria, il miglioramento della sicurezza nelle scuole, la manutenzione delle strutture.

