Natale e Capodanno al CTN

La programmazione del CinemaTeatro Nuovo offre tanti spettacoli per vivere in maniera alternativa e ricca le feste di Natale. La programmazione offre il 'Wonka' di Timothée Chalamet e l'ultimo film di Woody Allen.

Il Natale è ormai alle porte e mai come quest’anno sentiamo il bisogno di stringerci attorno all’annuncio di speranza condividendo i valori della solidarietà e dell’amore. Lo possiamo fare anche semplicemente andando nella nostra Sala cinematografica preferita, di prossimità, per vivere la magia che solo il #cinemalacinema ci sa regalare.

Anche quest’anno la Sala di Comunità di Magenta CinemaTeatroNuovo, accompagnerà le festività per il proprio affezionato pubblico. Alternando due titoli tra i più attesi tra sabato 23 dicembre – compresi gli spettacoli pomeridiano e serali del 31 dicembre ! - e martedì 2 gennaio: la magia del giovane Willy Wonka (con Timothée Chalamet) e l’ultimo lavoro di Woody Allen (‘Un colpo di fortuna’).

Il prezzo di ingresso per la sala di comunità di Magenta è sempre tenuto molto basso per dare la possibilità di godere degli spettacoli a tutte le tasche; inoltre, l’occasione del Natale può essere inoltre buona per regalare o regalarsi il cinema: attraverso le nostre ‘CTN CARDS’: sei ingressi a prezzo scontato nella versione solo feriali oppure tutta la settimana. Oppure, se vuoi entrare nel ‘club’ degli ‘Amici di CtN Magenta’, la tesserina (di soli 5 euro) che ti permette l’ingresso risotto ad ogni spettacolo.

Per info, orari ed acquisto di posti online (senza commissioni): www.teatronuovo.com

