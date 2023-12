Il saluto del dott. Zaffaroni

Dopo quarant'anni di servizio presso l'Ospedale di Gallarate nel reparto di Neurologia, di cui ora è primario, il dott. Zaffaroni si avvia alla pensione a fine anno: la sua lettera di commiato.

Si concludono il 31 dicembre i 40 anni di servizio del Dott. Mauro Zaffaroni, storico Direttore della Neurologia di Gallarate, Socio fondatore della Società Italiana di Neuroimmunologia e membro della Società Italiana di Neurologia.

Una vita professionale, la sua, spesa per il trattamento della Sclerosi Multipla sia in qualità di ricercatore che in veste di responsabile di progetti di ricerca, con una formazione accademica altamente specialistica ottenuta attraverso corsi di perfezionamento seguiti in Italia, in USA, in Inghilterra e in molte altre realtà universitarie a livello internazionale.

Professionista stimato e apprezzato sia dai colleghi che dai pazienti che ha trattato, il Dott. Zaffaroni ha cominciato la sua carriera al Sant’Antonio Abate nel 1983 e vi è rimasto fino al termine del suo percorso lavorativo.

Con queste parole, il Dottor Zaffaroni ha salutato i colleghi con i quali ha lavorato presso ASST Valle Olona: “Cari tutti, la fine dell’anno coincide con il mio ultimo giorno di lavoro presso l’Ospedale di Gallarate, dove ho svolto l’intera mia carriera di neurologo a partire dal lontano 1983. Potete immaginare, in questi quarant’anni, da quanti maestri ho potuto imparare, con quanti colleghi ho avuto l’onore di collaborare e, soprattutto, quanti nuovi amici ho avuto il piacere di incontrare. Ai più giovani colleghi dico sempre che ho avuto il privilegio di vivere grandi cambiamenti della medicina: da quella paternalistica a quella basata sull’evidenza, a quella aziendalistica. In me prevalgono senza dubbio i ricordi più belli legati al mestiere di medico, e dico consapevolmente “mestiere” perché non di solo sapere, linee guida e protocolli è fatta la nostra professione, ma anche di incontri: con i pazienti, con gli infermieri, i colleghi, gli impiegati, i direttori. Da ciascuno ho potuto imparare qualcosa e di questo sarò sempre grato”.

“Ora dedicherò parte del mio tempo a capire quanto posso stare senza maneggiare il martelletto del neurologo e, nel frattempo, mi dedicherò ad una delle mie grandi passioni: la montagna”, conclude il Dottor Mauro Zaffaroni.

La Direzione di ASST Valle Olona ringrazia il Dottor Zaffaroni per l’impegno costante e puntuale profuso e per aver contribuito a rendere il Centro Sclerosi Multipla di Gallarate una prestigiosa eccellenza territoriale e non solo essendo, per numero di pazienti, tra i primi a livello nazionale e che, nel prossimo futuro, vedrà allargarsi le proprie competenze anche nei riguardi di altre patologie neurologiche infiammatorie a eziologia autoimmune.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!