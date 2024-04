Referti di laboratorio in farmacia

Grazie ad una nuova convenzione, i cittadini possono ritirare i referti di laboratorio degli esami eseguiti nelle strutture dell’ASST Ovest Milanese presso le farmacie aderenti.

Grazie ad una nuova convenzione, i cittadini possono ritirare i referti di laboratorio degli esami eseguiti nelle strutture dell’ASST Ovest Milanese presso le farmacie aderenti del territorio. Un servizio per tutti, in particolare per i pazienti cronici che necessitano di frequenti controlli e che possono avere difficoltà negli spostamenti. Ma come funziona? Recati presso una delle farmacie aderenti con il documento con barcode identificativo rilasciato dall’ambulatorio e il relativo atto di quietanza (pagamento); quindi presenta un documento di identificazione al farmacista e ritira appunto il referto (microbiologia, centro trasfusionale e laboratorio analisi - chimica clinica). Per maggiori informazioni: https://www.asst-ovestmi.it/home oppure 0331/449111.

