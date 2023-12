Nell’ambito delle iniziative promosse dall’assessorato alla Mobilità di Busto Arsizio, guidato da Salvatore Loschiavo, prende il via il progetto “BA Be Green To Win” che ha lo scopo di incentivare gli spostamenti virtuosi in città, riducendo l’utilizzo dell’automobile e quindi l'emissione di sostanze inquinanti.

Attraverso l’app Mobility company, i percorsi casa–lavoro e casa-scuola effettuati sul territorio cittadino a piedi, in bicicletta, con i mezzi pubblici o con il carpooling vengono tracciati e “premiati” con dei punti che si trasformeranno in buoni da spendere nei negozi della città o in altri premi.

Le modalità di utilizzo sono molto semplici: dopo aver scaricato l’app Mobility company, basterà inserire il codice comunebustoarsizio e registrarsi al servizio. Si dovrà poi selezionare la sezione Activities o Carpooling per registrare lo spostamento.

